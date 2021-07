Eine Störung bei einem Dienstleister hat heute mehrere Stunden unseren Web-Auftritt lahmgelegt. Wir entschuldigen uns für den Ausfall!

Wir konnten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, leider heute über mehrere Stunden nicht den gewohnten Service bieten. Unsere Website fvw.de war down. Unseren Newsletter "fvw|TravelTalk am Morgen" erhielten Sie deshalb erst am frühen Nachmittag, der Newsletter "Counter am Mittag" fiel heute aus.Grund war ein technisches Problem bei einem Dienstleister unserer Muttergesellschaft dfv Mediengruppe, deren Systeme wir nutzen. Wir hoffen, dass wir Sie nun wieder wie gewohnt mit unserer Website und Newslettern informieren können und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!