Sunny Cars fährt jetzt wieder häufiger bei Reisebüros vor.

Mietwagen-Broker Sunny Cars reagiert auf die ansteigenden Buchungszahlen in der Branche und schickt seinen Außendienst nun wieder in die Reisebüros.

Sunny Cars

Birgit Bechtle leitet den Vertrieb von Sunny Cars in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Sunny-Cars-Vertrieb nimmt damit wieder volle Fahrt auf – und will an der bisherigen Zusammenarbeit mit dem Reisevertrieb festhalten. "Wir glauben an eine positive Zukunft und unsere Partner im stationären Vertrieb, auf die wir nicht verzichten wollen. Wir werden unser Engagement mit ihnen und die enge und gute Zusammenarbeit fortsetzen", erklärt Birgit Bechtle, Director of Sales D/A/CH.Im Reisejahr 2021 haben sich die Monate August, September und Oktober zur stärksten Buchungs- und Reisezeit entwickelt. Für Sunny Cars waren die Buchungszahlen im September die höchsten des ganzen Jahres. Nun reagiert der Mietwagen-Spezialist, nimmt die Kurzarbeit im Vertrieb zurück und schickt den Außendienst wieder verstärkt in die Reisebüros. "Der Außendienst fährt die Betreuung seiner Reisebüro-Partner auf das Niveau von vor der Pandemie hoch", erklärt Bechtle.Für Sunny Cars spielt der persönliche Kontakt mit Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern durch einen festen regionalen Ansprechpartner schon immer eine elementare Rolle. Zum Außendienstteam gehören Sandra Kamp als Head of Key Account Management und vier weitere Mitarbeiter in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz ist der Außendienst wieder in voller Stärke unterwegs.