Franchise-Chef Holger Laube hat im August 2022 die ersten 17 Teilnehmer des Quereinsteiger-Programms Jump verabschiedet.

Lufthansa City Center will mit dem Quereinsteiger-Projekt "Jump" 100 Jobs in 100 Städte schaffen. Was es damit auf sich hat.

Akquise: Franchise-Zentrale via Jobportale und Arbeitsamt für Privat- und Geschäftsreisebereich. Bewerberprofil: Aus diversen Branchen zwischen 26 und 53 Jahren. Auswahlkriterien: Kunden-/serviceorientierte sowie technikaffine Verkaufstalente. Dauer der Qualifizierun