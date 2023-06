Pixabay

Zwei Möwen am Strand von Amrum. Die Nordseeinsel ist bei Sommerurlaubern sehr beliebt.

Bei den Ferienwohnungen ist die Belegung an Nord- und Ostsee mit 70 Prozent an der Nordsee und 69 Prozent an der Ostsee fast gleichauf. Doch ein signifikanter Teil der Spitzenreiter für den Sommer 2023 ist an der Nordsee angesiedelt.

In Amrum sind 90 Prozent der Unterkünfte für Juli und August belegt. Darauf folgen Borkum mit einer Belegung von 86 Prozent, das Nordseeheil