Am 4. März – also vor der Oster-Reisesaison – sollen die Lockerungen in Kraft treten, wie das Bundesgesundheitsministerium gestern mitteilte.







"Kehren ungeimpfte Kinder aus Ländern zurück, die weiterhin als Hochrisikogebiete gelten, können sie sich künftig freitesten", schreibt die Zeitung. Bislang galt für sie eine Quarantänepflicht.

Bestehen bleibt allerdings die Pflicht für alle Nicht-Geimpften, bei der Einreise einen Negativ-Test vorzulegen, auch wenn sie aus Nichtrisikogebieten zurückkehren (3G).



"Kinder mussten viel verkraften in dieser Pandemie. Deshalb lockern wir die Einreisebestimmungen zu dem Zeitpunkt, da die aktuelle Omikron-Welle ihren Zenit überschritten hat", zitiert die NOZ Bundesgesundheitsministerr Karl Lauterbach. Reisen für Familien würden durch die geplanten Veränderungen leichter. Laut Änderungsentwurf sollen Länder nur noch dann als Hochrisikogebiete ausgewiesen werden, wenn dort eine Corona-Mutante grassiert, die gefährlicher ist als die Omikron-Variante, wie etwa die Delta-Variante, berichtet die "NOZ". Damit entfallen für Omikron-Länder bei der Rückreise nach Deutschland die Anmelde- und Quarantänepflicht.