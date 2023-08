Was Estland, Finnland und die Stadt Göteborg dem Vertrieb bieten – und wie die skandinavischen Länder bei Expedientinnen punkten wollen: Das zeigen vier Videos vom fvw|TravelTalk-Wissenstag Skandinavien. Sie sind gesammelt und gratis hier zu finden.

Der Norden kommt zurück. "Die Nachfrage nach Finnland erholt sich derzeit sehr gut", sagt Ulla Hempel von Visit Finland beim Wissenstag "Nordische Länder" von fvw|TravelTalk. Schweden ist nach den Worten der Travel-Trade-Verantwortlichen Ulrike Dziolloß sogar – was den deutschen Quellmarkt betrifft – fast wieder auf dem Niveau von 2019, und auch Estland "liegt nur noch leicht im Minus", bilanziert Fremdenverkehrschefin Evely Baum-Helmis (Visit Estonia).Vier Videos, die sich in diesen Artikel finden, informieren Reisebüros und Reiseveranstalter über das, was der Norden bietet. Im ersten Beitrag geht es um eine Gesprächsrunde mit Vertretern von Estland, Finnland und Schweden – moderiert von fvw|TravelTalk-Redakteur Oliver Graue. In den weiteren Videos zeigen Estland, Finnland und die Stadt Göteborg in Form von Webinaren ihre speziellen Angebote. Die Videos starten, wenn sie angeklickt werden.Dass es im Norden nach wie vor "Potenzial nach oben" gibt, liegt den drei Expertinnen zufolge vor allem an den nach wie vor mangelnden Flugkapazitäten. Sowohl in Richtung Finnland, als auch nach Schweden und Estland fehlen weiterhin Flüge – immerhin haben für die kommenden Monate und vor allem für 2024 neue Airlines Verbindungen angekündigt, und auch mehr Nonstop-Routen sind wieder geplant.Gerade für Schweden böten sich alternativ die Bahn mit der neuen Berlin-Verbindung und die Fähren als Alternative an, so Ulrike Dziolloß. Auch Finnland verzeichne ein klares Plus bei der Fähr-Anreise. Insgesamt berichten alle drei Teilnehmerinnen davon, dass die Nordland-Veranstalter eine weiter steigende Nachfrage bei den Kunden für Skandinavien erwarteten.Als die beliebtesten Nordland-Produkte gelten wie bereits vor der Pandemie die Erholung in der Natur etwa im Ferienhaus sowie Rundreisen durchs Land oder in Kombination mit anderen nordischen Staaten. "Gerade die Deutschen lieben es, in ihrem Urlaub vieles miteinander zu kombinieren, Natur, Kultur, aber auch Kulinarik", sagt Evely Baum. Dank der 35 Michelin-Empfehlungen seien Gourmet-Reisen derzeit sogar ein Renner.Schweden wiederum werde von Familien besonders nachgefragt, sagt Ulrike Dziolloß. Zu den am meisten besuchten Regionen gehöre der Süden des Landes, ebenso wie Lappland im Norden, das eindeutig in der Besuchergunst zulege. "Viele Menschen haben das auf ihrer Bucket List stehen, und nun wollen sie diesen Wunsch auch umsetzen."Auch Finnland punkte mit seinen scheinbar endlosen Wäldern und Seen, "ein echtes Outdoor-Land eben", sagt Ulla Hempel. Mehr als früher entschieden sich Familien mit Kleinkindern für einen Finnland-Trip. Auch Evely Baum beobachtet diesen Trend für Estland. "Mit mehr als 12.000 Elchen, 1000 Braunbären und 400 Luchsen bieten wir den Tier- und Naturfreunden aller Altersgruppen etwas", sagt sie. Aber auch speziell für die Wintersaison entstünden derzeit neue Angebote wie Wellness- oder Yoga-Auszeiten.Für die Tourismuswerbung empfinde sie es als äußerst hilfreich, dass Estland von den Deutschen zunehmend als nordisches und nicht als osteuropäisches oder als rein baltisches Land wahrgenommen werde. "Estland fühlt sich skandinavisch an", sagt sie und verweist auf die hohen Überschneidungen mit etwa der finnischen Sprache und Kultur.Klar widersprechen alle drei der Vorstellung, bei den nordischen Ländern handele es sich um reine Selbstbucher-Destinationen. Gerade Rundreisen und Kombinationen — die zu den wichtigsten Produkten gehörten – würden oftmals über Reiseveranstalter und Reisebüros gebucht. Selbstfahrer-Paket-Touren durch Schweden etwa gingen zu 44 Prozent über den Counter, sagt Ulrike Dziolloß. Auch Städtereisen beispielsweise nach Stockholm oder Göteborg, die beide in der Gunst wachsen, seien häufig ein Vertriebsprodukt.Bei den Städtereisen gebe es einen Trend, diese mit Ausflügen ins Umland zu koppeln. Das wirke sich auch auf die Reisedauer aus. Diese steige bereits seit mehreren Jahren kontinuierlich an. Auf eine solche Kombi setzt auch Estland für das kommende Jahr, wenn– die zweitgrößte Stadt des Landes – den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt tragen wird."Manche Kunden wollen auch nicht 48 Stunden lang googeln, bevor sie etwas möglicherweise Passendes gefunden haben", sagt sie. "Sie wissen, dass das Reisebüro ihnen auf Anhieb einen konkreten Streckenvorschlag gibt, und dass es zuverlässig die nötigen Unterkünfte bucht." Gerade für die oft kleinteiligen und sehr dezentralen Angebote im Norden sei Beratung wichtig.