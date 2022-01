Innovative Vertriebsstrategien, die zu schnellen Erfolgen führen: Darum geht's in der neuen Webinarreihe des touristischen Beraternetzwerks New Travel League. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Ab dem 8. Februar 2022 präsentieren New Travel League (NTL) und Medienpartner FVW | TravelTalk den Insight Month „Vertrieb neu denken – von der Strategie zu Quick Wins“. In vier aufeinander folgenden Online-Seminaren informieren NTL-Vertriebsexpertin Claudia Freimuth und namhafte Fachreferenten der Branche über wertvolle Best Practices und geben den Teilnehmern Vertriebsstrategien an die Hand.

Wie bei den bisherigen NTL Insight Months zu jeder Sitzung fachkundige Referenten eingeladen, die ihre Expertise teilen. In dieser Webinarreihe sind das der Unternehmer Bernd Neff , Erfinder des Berlin Travel Festivals, Alexander Ditzel und Brian Ruhe, beide Co-Founder von Triplegend, sowie die NTL-Gesellschafter Eyk Pfeiffer (Interimsmanager, Stiftung Land Niedersachsen) und Marc-Norman Pfuhl (Innovation Natives).

Best Practice und Empfehlungen für erfolgreiche Vertriebsstrategien erhalten die Teilnehmer von Nora Schweika (AER Servicewelt, Partnermarketing), Ingo Lies (Chamäleon), Paul Hochenleitner (RT Reisen GmbH) und NTL-Expertin Claudia Freimuth selbst, die sich als "Mutmacherin für den authentischen Vertrieb" 2009 selbständig gemacht hat und seither Unternehmen berät.Die Marketingprofis Thorsten Lehmann (Sunny Cars) und Sascha Nitsche (Solamento Reisen) sowie PR-Kommunikationsspezialistin und NTL-Gesellschafterin Anke Menyesch (Menyesch PR) empfehlen den Teilnehmern passende Kommunikationskonzepte und -kanäle.Einen Ausblick auf die Zukunft des Vertriebs geben Zukunftsforscher Kai Gondlach, Markus Stumpe (Cruise Watch), Axel Schmiegelow (itravel) und NTL-Experte Bernd Nawrath (Ex-Vertriebschef von Traffics).Der Insight-Month „Vertrieb neu denken – von der Strategie zu Quick Wins“ ist die vierte Websession-Serie von NTL. Die kostenpflichtigen Online-Veranstaltungen sind jeweils Dienstags von 17 bis 19 Uhr geplant. Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung geht es über diesen Link: https://www.newtravelleague.de/ntl-insight-month-februar/

Die Themen der nächsten Insight Months stehen bereits fest:

März: 08.03. - 29.03.22 How to…Social Media

April: 05.04. - 26.04.22 Nachfolge in touristischen Unternehmen