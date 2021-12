privat

Karen Löhnert und Frank Collatz (beide Sleepero) moderieren und informieren über "How to...found a business".

Das Beraternetzwerk New Travel League startet eine neue Webinarreihe. Spannende Experten geben Tipps für Unternehmensgründer und die es werden wollen. Die neue Webinarreihe trägt die Überschrift "How to build a Start-up in Travel Industry". Sie besteh