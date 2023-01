Anfang Januar hat es neu eröffnet: Das "The Dolli" in Athen.

Griechenlands größte Hotelkette Grecotel hat in der Hauptstadt ein neues Boutiquehotel eröffnet.

Die Kette setzt dabei auf Luxus. Nur 46 Zimmer, den berühmten Tempel Parthenon in Sichtweise und die Akropolis ist zu Fuß auch nur einen Katzensprung entfernt: Grecotel hat am 1. Januar das Boutiquehotel "The Dolli" in Athen eröffnet. Das Gebäude wurde 1925 vom griechischen Architekten Andreas Kriezis entworfen und umfassend umgestaltet.Das Konzept des Hauses: Viel Privatsphäre für die Gäste und eine gute Portion Luxus. Dazu gehören etwa ein Infinity-Pool sowie eine Bar und ein Restaurant auf dem Dach. Der Pool ist übrigens auch der auch im Winter beheizt. Zudem bietet das "The Dolli " einen 24-Stunden-Concierge-Service. Das Hotel liegt direkt in der Plaka, der ältesten Stadtteile Athens.