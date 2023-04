Am 12. Mai erscheint bei FVW Medien erstmals das neue Magazin "Meine Reise". Reisebüros können dieses Kundenmagazin kostenlos für ihr Marketing verwenden und das E-Paper personalisieren.

Begrüßung im Editorial und Nennung als Experte

Die Ansprache personalisieren – so geht's Das E-Paper "Meine Reise" ist für Reisebüros und Kunden kostenlos, ebenso die Personalisierung mit der Begrüßung inklusive Foto und die Nennnung als Ansprechpartner an verschiedenen Stellen im Heft. Alle Informationen finden Sie unter https://meine-reise.com

Die erste Ausgabe von "Meine Reise" wird 120 Seiten umfassen und alle Zielgebiete und Reiseformen umfassen, die für den Verkauf im Reisebüro wichtig sind, von Mittelmeer-Destinationen über Fernreiseziele wie Karibik, Florida und Thailand bis zu Empfehlungen zur Auswahl des passenden Kreuzfahrtschiffs."Meine Reise ist das große Kundenmagazin für die Reisebüros. Durch Personalisierung wird daraus", sagt Jörn Schmieding-Dieck, Director Media & Brand Solutions bei FVW Medien.Im Editorial kann die Chefin oder der Chef des Reisebüros die Kundinnnen und Kunden mit Bild und im eigenen Namen begrüßen. Zudem taucht das Büro als Ansprechpartner an verschiedenen Stellen im Magazin auf – alle Artikel zu einer Destination enthalten einen kleinen Guide, auf dem die Agenturen sich als Ansprechpartner mit Anschrift, Telefon, E-Mail sowie Website und auf Wunsch auch mit Bild oder Logo darstellen können. Dieser Service ist kostenlos.Wünscht ein Reisebüro keine Personalisierung, finden sich allgemein Hinweise, dass es gerne berät und maßgeschneiderte Angebote erstellt. Reisebüros können "Meine Reise" per E-Paper-Link weiterleiten und auf ihrer Website, in ihren Newslettern und auf Social Media integrieren. Außerdem wird "Meine Reise" in die Paxlounge von Paxconnect integriert, zudem laufen Gespräche mit Vertriebsverbünden.Das neue Urlaubsmagazin erscheint wie fvw|TravelTalk bei FVW Medien und wird künftig viermal im Jahr den Endkunden Lust und praktische Informationen zu Reisen und zur Buchung im Reisebüro vermitteln. "Meine Reise" gibt es nur im Reisebüro.