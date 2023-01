Barceló Hotel Group

Das Canfranc Estación, ein Royal Hideaway Hotel in den aragonesischen Pyrenäen, öffnet im März 2023 im historischen Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1928 seine Türen.

Barceló plant viele Neueröffnungen in diesem Jahr, unter anderem in Granada und auf den Kanarischen Inseln. Welche Hotels außerdem in Osteuropa hinzukommen und was konkret geplant ist.

