Patrizia Tilly

Touren mit dem E-Bike werden immer beliebter.

Der Reisevertrieb des ADAC nimmt 24 weltweite Trips mit dem elektrischen Fahrrad in sein Angebot. Damit richte man sich an das wachsende Segment aktiver und umweltbewusster Reisender, heißt es in einer Mitteilung.