Von dem Bruch und sein Unternehmen, das die Interessen touristischer Leistungsträger in der Lüneburger Heide vertritt und die Region vermarktet, haben schon zwölf Jahre Erfahrungen mit dem hybriden Modell, das während der Corona-Pandemie deutlich populärer geworden ist.

Ganz neu ist das Modell also nicht, aber spätestens seit Beginn der Homeoffice-Pflicht im Januar 2021 ist es in aller Munde. Ganz konkret: Laut einer Studie der Universität St. Gallen zu New Work und Culture wurden vor der Pandemie in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchschnittlich knapp fünf Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit im Homeoffice verbracht. 2020 waren es schon 24 Prozent und 2021 sogar 28 Prozent.

Viele Unternehmen sehen sich seit Corona mit dem hybriden Arbeiten konfrontiert, und das Thema wird seither stark diskutiert, auch nachdem die Pflicht seit März wieder aufgehoben ist. Häufig wird hybride Arbeit sogar schon als das "New Normal" bezeichnet, während das Konzept noch vor der Pandemie eher eine Nische war.

So geht es nach der Homeoffice-Pflicht weiter Nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht wünscht sich ein großer Teil der Arbeitnehmer zwar, wieder vermehrt im Büro zu arbeiten, aber nicht ausschließlich dort zu bleiben. Das Konzept der hybriden Arbeit ist unter den Beschäftigten auch weiterhin sehr gefragt. 48 Prozent der Befragten der Studie "New Work Reloaded" des Berliner Marktforschungsinstituts Trendence wünschen sich zumindest die grundsätzliche Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.

"Sie wollen grundsätzlich verstärkt am Arbeitsort selbst arbeiten, aber eben auch ohne große Vorankündigung aus dem Homeoffice agieren können", sagt Trendence-Geschäftsführer Robindro Ullah. "Das ist der große Unterschied zur Zeit vor der Pandemie, als das Homeoffice noch die Ausnahme und nicht die Regel war."

Auch Joachim Pawlik, CEO der Beratungsgesellschaft Pawlik Consultants, warnt davor, die Homeoffice-Pflicht durch eine umfassende Präsenzpflicht zu ersetzen. Er sagt: "Rund 30 Prozent der Beschäftigten haben über Monate im Homeoffice gearbeitet. Diese Freiheit lassen sich viele Arbeitnehmer nicht mehr nehmen."

Hybride Arbeit beschäftigt also aktuell viele Arbeitgeber. Wie das Konzept konkret aussehen solle, liege jedoch nicht ausschließlich in der Hand der Führungskräfte, sondern müsse abhängig von den Bedürfnissen von Talenten und potenziellen Bewerbern entschieden werden. Eine zu strikte Präsenzpflicht und Überregulierung sei nicht mehr attraktiv.

Herausforderungen hybrider Arbeit Neben der Touristik ist das neue Arbeitskonzept auch in vielen anderen Branchen auf dem Vormarsch, etwa in de IT-Branche. Claudia Hartwich ist General Manager Human Resources bei Microsoft Deutschland und kann einige Hinweise geben, wie Unternehmen hybrides Arbeiten richtig umsetzen. So müsse in einigen Bereichen vermehrt umstrukturiert, umgedacht und müssten die richtigen Weichen gestellt werden. "Dazu gehören ein Vertrauensvorschuss, klare Regeln und Empathie", sagt Hartwich. Außerdem sei die Beziehungsarbeit ein großes Thema, weil die Isolation und das Fehlen sozialer Kontakte im Homeoffice viele Beschäftigte durchaus belasteten.

"Für viele ist es ein Problem, dass die persönliche Kontrolle durch Führungskräfte wegfällt. Wir denken da ganz anders: Wir vertrauen den Mitarbeitern", erklärt Lüneburger-Heide-Tourismuschef von dem Bruch. Das sei auch in seinen Augen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für hybride Arbeit.

Für hybride Modelle sei aber nicht jeder Arbeitnehmer geeignet, räumt er ein. Einige seien auf jemanden vor Ort angewiesen, der ihnen sage, was zu tun sei. Umso wichtiger ist es also, das Arbeitsmodell auf die Anforderungen der Mitarbeiter abzustimmen. Auch die haben sich in der Krisenzeit gewandelt: Flexibilität, Gesundheit und Sinn der Arbeit sind heute gefragt.

Das Konzept der hybriden Arbeit bei der Lüneburger Heide sei aus den Bedürfnissen der Mitarbeiter heraus entstanden: "Denn einige wollten mehr Inspiration und Ruhe bei der Arbeit", erklärt von dem Bruch. Und das habe sehr gut funktioniert. Neben der Zufriedenheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitiere sein Unternehmen durch das Konzept unter anderem aber auch am Arbeitsmarkt: Freie Stellen der Firma seien nicht nur attraktiver für Bewerber, auch das Einzugsgebiet an Bewerbern habe sich erhöht. Die seltenere Anwesenheit der Mitarbeiter vor Ort könne außerdem die Bürokosten eines Unternehmens senken.