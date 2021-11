Colourbox.de

Holiday Extras verpflichtet zu nachhaltigen Standards in der Unternehmensführung.

Holiday Extras will den eigenen Kunden mit gutem Beispiel vorangehen und verpflichtet sich, nachhaltig zu wirtschaften, wie es die "Glasgow Declaration for Sustainable Tourism" vorschreibt. Eine aktuelle Zielgruppenanalyse von Holiday Extras habe ergeben, so der Vermittle