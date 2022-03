In vielen Städten – hier Berlin – demonstrierten unzählige Menschen gegen die von Putin befohlene Invasion der Ukraine.

Die Hilfswelle der Touristik für die Ukraine wird immer größer. Neben Verkehrs- und Hospitality-Unternehmen bringen sich mittlerweile auch zahlreiche weitere Firmen ein.

Die Traffics IT-Unternehmer Salim Sahi und Jens Muskewitz entsandten gemeinsam mit dem Berliner Geschäftsmann Manfred Herrmann gleich mehrere Busse zum polnisch-ukrainischen Grenzort Przemysl. Dort sammelten sie gemeinsam 250 Frauen und Kinder ein und brachten sie sicher nach Berlin. Im Bus gab es Proviant für die Reise, bei der Ankunft in Berlin wurden Willkommenspakete mit Obst, Snacks und Getränken verteilt. Zudem erhielt jede Person ein Startgeld von 60 Euro überreicht, bevor die Geflüchteten an die Berliner Aufnahmestelle übergeben wurden. Für diejenigen, die eine Weiterreise planen, wurden die Hotel-Übernachtungskosten übernommen.

Gerald Kassner, Geschäftsführer von Schauinsland-Reisen, spendete privat 50.000 Euro für die Ukraine-Hilfe. Zudem haben sich viele seiner Mitarbeiter entschlossen, es ihm gleichzutun und ebenfalls Geld zu spenden. "Ich bin stolz auf mein Team und auf die Spendenbereitschaft meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dadurch können wir das Kinderhilfswerk Unicef und das International Rescue Committee unterstützen."





Mehr dazu

Mehr dazu Beförderung und Unterkunft (1) Wie die Touristik Flüchtlinge in Sicherheit bringt

Auch dasließ mit einer spontanen Aktion aufhorchen. "Alle Reisenden aus der Ukraine und Russland, die wegen der aktuellen Situation nicht in ihre Heimat zurückkehren können, dürfen bis auf Weiteres kostenlos in ihren Hotels in Ägypten bleiben", heißt es aus Kairo. Zudem wurde eine mehrsprachige 24-Stunden-Hotline für Fragen der Gestrandeten eingerichtet., Vorstand des Verbands Internet Reisevertrieb, hilft derweil privat. Bislang hat er Dutzende Erste-Hilfe-Kästen mit dringend benötigtem Verbandsmaterial oraganisiert. Seine aktuelle Idee: Ein Spendenfonds, in den touristische Unternehmen einzahlen können, "damit genau das gekauft werden kann, was aktuell benötigt wird", beispielsweise Medikamente. "Deswege suche ich nun nach Kontakt zu einem Arznei-Großhändler, der das Spendenvolumen in konkrete Hilfslieferungen umsetzen kann."gab bekannt, eine Million US-Dollar an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gespendet zu haben. "Und wir werden jede Mitarbeiterspende, die in diesen Tagen zusammenkommt, verdoppeln", sagte CEO Glenn Fogel. Dara Khosrowshahi, CEO von, verbreitete auf Linkedin, dass seine Firma 500.000 Dollar für das Land spendet. Zudem wurde ein "Spenden"-Button in der Fahrer-App installiert. "Wir werden jeden Dollar, der auf diese Weise bis zur Höhe von einer Million Dollar zusammenkommt, verdoppeln", versprach Khosrowshahi. Zudem werden unbegrenzt Gratisfahrten zwischen der ukrainischen Grenze und polnischen Städten angeboten.

Die Vereinigung Deutscher Reise Journalisten (VDRJ) möchte mit einem Friedensbrief zur Beendigung des Krieges beitragen. Initialzündung war die Idee der Reisejournalistin Charis Stank, den Menschen in Russland eine direkte Botschaft zu senden. Sie dachte dabei in erster Linie an russische Reisende, die in deutschen Hotels zu Gast waren. Die Kommunikationsfachfrau Marina Noble trieb den Gedanken für Journalisten und PR-Leute, die Russland von Recherche-Reisen oder aus ihrer sonstigen Arbeit kennen, weiter. Sie entwickelte eine Briefvorlage, die nun alle VDRJ-Mitglieder sowie Unterstützer per E-Mail oder Messenger für ihre Kontakte nutzen können. "Dieser Friedensbrief ist ein menschliches Zeichen an russische Freunde und Kontakte, um Informationen zu vermitteln und um dafür zu werben, den Frieden zu unterstützen", erklärt der Vorsitzende Rüdiger Edelmann. "Wir sind uns bewusst, dass diese Initiative nur ein kleines Puzzle-Teil aller weltweiten Anstrengungen ist. Gleichzeitig halten sie es für wichtig, jeden Kanal zu nutzen."