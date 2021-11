Sascha Nitsche sieht sein Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Der Spezialist will auf ein gebunkertes Liquiditätspolster verzichten. Zudem habe sich die Produktivität der Reiseberater erhöht, heißt es.

Solamento teilt mit, dass man sich wieder in der operativen Gewinnzone befinde. Ein geparktes KfW-Darlehen zur Liquiditätsstärkung werde das Unternehmen zum Ende des Jahres vorzeitig zurückgeführen. "Wir werden das gebunkerte Liquiditätspolster zurückführen und mit eigenen Mitteln die Herausforderungen von 2022 entspannt angehen und positiv ins neue Jahr starten", erklärt Geschäftsführer Sascha Nitsche.

Der "qualitative Umsatz" steige laut Solamento ebenfalls, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die neugebuchten Umsätzen lägen aktuell knapp zehn Prozent über dem Vergleichszeitraum im Jahr 2019. "Dies liegt unter anderem am professionellen Neuzugang von Reiseberatern mit hohen Umsätzen vor Corona. Es ist aber nicht mehr nur auf Nachholeffekte zurückzuführen", sagt Nitsche. "Wenn ich das geahnt hätte, dass nach Weihnachten ein Dubai Hype einsetzt, hätte ich sofort einen A380 gechartert."



100 neue Reiseberater seien in den vergangenen zwölf Monaten hinzugekommen. "Wir haben einen großen Zulauf an vielen jungen Kollegen, die sich bei Solamento speziell auch im Social-Media-Vertrieb positionieren. Auf der anderen Seite nutzen viele Inhaber Ü55 den Übergang als eine Art Altersteilzeit und führen somit Ihrer Geschäfte mit uns fort", sagt der Nitsche. Dabei habe sich die Anzahl der Reiseberater noch nicht signifikant erhöht, aber die Produktivität je Reiseberater habe zugenommen.