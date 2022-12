VUSR-Chefin Marija Linnhoff gemeinsam mit Thomas Ellerbeck und Jens Spahn.

Am Parlamentarischen Abend des Verbands unabhängiger selbständiger Reisebüros (VUSR) nahmen neben Thomas Ellerbeck auch die CDU-Abgeordneten Jens Spahn, Anja Karliczek und weitere Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil. Der Verband plädierte für eine enge Kooperation innerhalb der Branche.

Anlässlich des ersten Parlamentarischen Abends des VUSR im Deutschen Bundestag am Montag sagte die VUSR-Vorsitzende Marija Linnhoff, dass die mehrfachen Krisen der vergangenen drei Jahre die Notwendigkeit für eine bessere verbandsübergreifende Zusammenarbeit deutlich gemacht hätten.



VUSR

Von li.: Heike Brehmer, Michael Donth, Anja Karliczek und Markus Tressel.

VUSR

Thomas Ellerbeck im Gespräch mit Reiseverkäufern.

VUSR

Linnhoff gemeinsam mit Álvaro Blanco Volmer, Leiter der spanischen Tourismuszentrale Turespana.

Mit mehr Kooperation in der Branche könne man auch mehr bewegen für die Zukunft der Tourismuswirtschaft. Der regelrechte Wettbewerb verschiedener Verbände und Bündnisse habe – bei aller Notwendigkeit der Vertretung unterschiedlicher Interessen – dazu geführt, dass die Branche nicht als einig wahrgenommen wurde, so Linnhoff. Das müsse man angesichts der Ungewissheiten der Zeit zu überwinden versuchen.Am Parlamentarischen Abend nahmen neben Vertretern der Branche auch Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Donth, Anja Karliczek und Heike Brehmer sowie weitere Politiker aus fast allen Fraktionen teil. Doch auch der neue Präsident des Travel Industry Clubs (TIC), Markus Tressel, weitere Vertreter aus Wirtschaft und Studenten der HWR Berlin waren anwesend.Besonders erfreut waren Linnhoff und die Gäste über die Anwesenheit von Thomas Ellerbeck, Mitglied des Group Executive Committee der TUI AG. In der Vergangenheit hatte es zwischen Reisebüros und TUI immer wieder Dissens gegeben. Linnhoff: "Dass Thomas Ellerbeck bei uns war, hat auch gezeigt, dass wir gemeinsam die Zukunft der Branche im Blick haben sollten. Das war auch eine Geste, die in der Welt der Reisebüros sehr wohl wahrgenommen wird."Partner des Abends war die nationale spanische Tourismuszentrale Turespana. Deren Leiter, Álvaro Blanco Volmer, freute sich über die große Wertschätzung deutscher Touristen auch für sein Land.Linnhoff erklärte: "Unser Parlamentarischer Abend hat gezeigt, dass wir als Reisebüros einen wichtigen Platz im politischen Raum haben und wir da mittlerweile sehr ernst genommen werden. Zahlreiche Abgeordnete, mit den ehemaligen Bundesministern Jens Spahn und Anja Karliczek an der Spitze, haben mit ihrer Anwesenheit gezeigt, dass die Tourismuswirtschaft sehr wohl ein politisches Standing hat."