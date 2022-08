Die berühmte Bacardi-Insel werden die Teilnehmer der Info-Reise in die Dominikanische Republik auch kennenlernen.

Veranstalter LMX bringt Reiseverkäufer im September auf die Peloponnes und im November in die Dominikanische Republik. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

LMX bringt Reiseverkäufer ins Land der Götter: Vom 16. bis 19. September geht eine Info-Reise des Veranstalters gemeinsam mit Aldemar Hotels und Condor auf die Peloponnes. Auf dem Programm stehen die Highlights der Region wie etwa ein Ausflug nach Olympia und der Besuch des Fischerdorfes Katakolo. Zur Anmeldung geht's hier. Im November geht es für die Expis dann weiter weg – in die Dominikanische Republik. Gemeinsam mit dem Tourist Board des Landes und Condor fliegen Reiseprofis ab dem 20. November viermal für jeweils eine Woche in die Karibik. Die Teilnehmer sollen dabei die Karibik abseits von Punta Cana und Co kennenlernen. Die Anmeldung ist hier möglich.