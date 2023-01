Michael Witzenleiter

Michael Witzenleiter ist CEO und Mitgründer des Start-ups Conversion Maker und kennt sich bestens mit ChatGPT aus.

Die von OpenAI entwickelte Text-KI ChatGPT sprengt alle Grenzen dessen, was in Sachen maschinell erstellter Kreationen bislang möglich war. Was bedeutet das nun für die Marketingbranche und ihre Kreativjobs? HORIZONT Online hat darüber mit Michael Witzenleiter, Chef von Conversion Maker gesprochen.

