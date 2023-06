Das Reisebüro-Kundenmagazin Meine Reise ist erfolgreich gestartet. Nun können die E-Magazine nicht nur für jede Agentur personalisiert werden, sondern jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter kann mit seinem Bild durchgängig als Experte im Heft auftauchen.

So geht die Personalisierung Alle Informationen zu Meine Reise und Hinweise für die Personalisierung Ihres Reisebüros finden Sie hier Der Link zu dem Magazin und zu der persönlichen Ausgabe ändert sich nie. Das bedeutet, dass bei einer neuen Ausgabe automatisch diese unter dem Link abrufbar sein wird. So ist der Pflegeaufwand minimiert und jederzeit das aktuellste E-Magazin abrufbar. In den kommenden Wochen wird es zudem einen User-Bereich geben. In diesem kann dann jeder, der sich angemeldet hat, seine Daten verwalten, etwa ein neues Foto hochladen, Adressdaten, Telefonnummern ändern. Zudem hat jeder dort Zugriff auf die bereitgestellten Werbemittel. Auch gibt es eine Archivfunktion, wo die jeweils vier aktuellsten Magazine verfügbar sein werden.

120 Seiten Urlaubsinspiration

Mehr dazu

Meine Reise ist das Kundenmagazin für Reisebüros. Die Agenturen können das E-Paper kostenlos an ihre Kunden versenden. Mehr als 1000 Reisebüros nutzen bereits seit der ersten Ausgabe Mitte Mai das Angebot, die Ausgabe zu personalisieren, indem im Editorial das Bild der Inhaberin oder des Inhabers auftaucht und im Heft bei den Reportagen zu den Destinationen immer wieder, auch mit Bild und Kontaktdaten, darauf hingewiesen wird, dass es in diesem Reisebüro Beratung und weitere Tipps für den Urlaub gibt.Nun geht diese Personalisierung einen Schritt weiter. "Reisebüro haben uns gesagt, dass auch ihre Beraterinnen und Berater gerne selbst als Absender und Experte auftauchen würden", sagt Jörn Schmieding-Dieck, Director Media & Brand Solutions von FVW Medien. Deshalb sei diese Personalisierung nun auch auf Mitarbeiterebene – also zum Beispiel für alle vier Mitarbeiterinnen eines Büros – möglich.Wünscht ein Reisebüro keine Personalisierung, finden sich allgemein Hinweise, dass es gerne berät und maßgeschneiderte Angebote erstellt. Reisebüros können Meine Reise per E-Paper-Link weiterleiten und auf ihrer Website, in ihren Newslettern und auf Social Media integrieren.Der Start von Meine Reise ist laut Schmieding-Dieck geglückt. Neben den Reisebüros, die das E-Paper als ihr persönliches Kundenmagazin nutzen, ist Meine Reise in die Paxlounge von Paxconnect integriert. Seit Mitte Mai ist so bereits eine verbreitete Auflage von über zwei Millionen Exemplaren erreicht worden.Die erste Ausgabe von Meine Reise umfasst 120 Seiten und berichtet über Zielgebiete und Reiseformen, die für den Verkauf im Reisebüro wichtig sind, von Mittelmeer-Destinationen über Fernreiseziele wie Karibik, Florida und Thailand bis zu Empfehlungen zur Auswahl des passenden Kreuzfahrtschiffs.Das neue Urlaubsmagazin erscheint wie fvw|TravelTalk bei FVW Medien und wird künftig viermal im Jahr Endkunden Lust und praktische Informationen zu Reisen und zur Buchung im Reisebüro vermitteln. Meine Reise gibt es nur im Reisebüro und wird auch künftig für die Büros und die Kunden kostenlos sein.Mehr Informationen, wie Reisebüros das Urlaubsmagazin für sich nutzen können, gibt es am 20. Juni bei einer Veranstaltung auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk