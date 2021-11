Für eine verbesserte Beratung haben die internationalen Franchise-Partner von Lufthansa City Center International künftig Zugriff auf die neue Travelport-Vertriebsplattform.

Die Lufthansa City Center International haben in Zukunft Zugriff auf die neue Vertriebsplattform von GDS-Betreiber Travelport. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen geschlossen.

Mit Travelport plus hat der GDS-Betreiber eigenen Angaben zufolge einen "vereinfachten, vielseitigen Marktplatz für den Reisevertrieb" geschaffen. Auf diese Plattform haben nun die etwa 230 Franchise-Nehmer von Lufthansa-City Center International (LCCI) in 85 Ländern Zugriff. Travelport werde maßgeschneiderte Lösungen für die Mitglieder bereitstellen, die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten seien und sich gleichzeitig in verschiedene bestehende Programme von Drittanbietern integrieren ließen, die bereits im Einsatz sind, teilt das Unternehmen mit.Die Lösungen von Drittanbietern werden alle in Travelport+ integriert, wodurch Reisebüros laut Travelport von einer breiten Palette an Multi Source Content, einer verbesserten Wertschöpfung und einer immer breiteren Palette an neuen Merchandising-Funktionen profitieren können, die darauf ausgerichtet seien, das Reiseerlebnis zu verbessern und gleichzeitig den Umsatz und die Kundentreue zu steigern."Das einzigartige Angebot von Travelport an flexiblen Lösungen und Vertriebsmöglichkeiten der nächsten Generation wird unseren internationalen LCCI-Mitgliedern eine wertvolle Unterstützung bieten", sagt Martina Groenegres, Geschäftsführerin von Lufthansa City Center International. "Travelport+ wird eine wichtige Rolle in unserem Bestreben spielen, über die gesamte Customer Journey hinweg ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und die technologische Komplexität zu reduzieren, um den Erwartungen moderner Reisender gerecht zu werden", erklärt Groenegres.