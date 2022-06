privat

"Die Reisevermittler wollen ihren Kunden ja einen Service bieten und stehen dann da wie die Prellböcke", sagt die VUSR-Vorsitzende Marija Linnhoff zu den sich häufenden Stornierungen der Flüge, da den Airports und Airlines Personal fehlt.

Beim VUSR gibt es Überlegungen, aufgrund der zahlreichen Flugannullierungen und Umbuchungen von Flügen zu klagen, um so die entstandene Mehrarbeit in den Reisebüros vergüten lassen. Die Corona-Beschränkungen sind in den Destinationen weitest