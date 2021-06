Reisebüro Take Off

Den Smart forfour EQ Elektro können Kunden des Reisebüros Take Off für drei Jahre leasen. Sie sind als Werbeträger unterwegs – zu einer attraktiven Leasing-Rate.

Lass Kunden Werbung machen. So könnte das Marketing-Motto von Alexander Ridler lauten. Der Chef vom Reisebüro Take Off bietet seinen Kli