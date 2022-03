Manfred Häupl (Hauser Exkursionen), Pia Emonds (Reisebüro Reiseengel in Stolberg) und Marten Lange-Siebenthaler (Dreizack Reisen)

Die Hilfsbereitschaft in der Branche ist enorm. Welche Erfahrungen machen die Touristiker, die Hilfstransporte organisiert haben und zum Teil selbst an die Grenze der Ukraine fuhren? Was ist jetzt nötig? Wie geht es weiter? Dazu gibt es einen Live-Talk am Donnerstag (10. März) um 15.00 Uhr.

, Inhaberin des Reisebüros Reiseengel in Stolberg. Sie war selbst Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland im vergangenenen Jahr und weiß, wie wichtig Hilfe in Krisenzeiten ist. Die Reisebüro-Unternehmerin ist nun mit an die ukrainische Grenze gefahren, um die Hilfsgüter zu überbringen Marten Lange-Siebenthaler , Geschäftsführer von Dreizack Reisen in Berlin. Er unterhält langjährige, enge Beziehungen zur Ukraine. Reisen in die Ukraine sind sein Hauptgeschäft. Den Veranstalter Dreizack Reisen trifft Russlands Angriffskrieg daher besonders hart. Aufgrund seiner intensiven Verbindungen zur Ukraine weiß er genau, was aktuell benötigt wird und ist ebenso am vergangenen Wochenende ins Grenzgebiet und auf die ukrainische Seite gefahren.

Das sind die Talk-Gäste: