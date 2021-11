Bei der Reisemesse auf den Counter Days konnten die Expis den direkten Draht zu den Partnern aufnehmen. Andreas Wiehn von Qatar Tourism im Gespräch mit Dilek Yüksel (Reisebüro Click & Fly) und Nermin Erdogan (Honeymoon & More Reiselounge).

Der dritte Tag der Counter Days auf Mallorca stand ganz im Zeichen des Networking: Bei einer kulinarischen Reisemesse in der Finca Biniorella knüpften Expis und Aussteller wichtige Kontakte. Zum Abschluss folgte die Party im Zafiro Palace Andratx.

Am dritten Tag der Counter Days von fvw|TravelTalk gab es für die Expis reichlich Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und sich mit zahlreichen Produktinfos und Verkaufstipps zu versorgen. Die von Traffics organisierte Reisemesse fand in der Finca Biniorella, die sich zwischen Camp de Mar und Port de Andratx hoch über dem Meer befindet, statt.



fvw|TravelTalk Event auf Mallorca: Reisemesse und Party auf Counter Days

1 / 26 Reges Treiben an den Ständen in der Finca: Die Expis nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken. (Christian Wyrwa) 1 von 26 Teilen 2 / 26 Andrea und Bernd Bechteler (Fly and Dream Rettenberg) tauschen sich mit Jasmin Nagel von Hanse Merkur aus. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 2 von 26 Teilen 3 / 26 Den direkten Draht suchen: Auch Angela Lehmann (Planquadrat) nutzt die Chance, hier im Austausch mit Catharina Firchau von Traffics. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 3 von 26 Teilen 4 / 26 Reiseverkäuferin Marianne Seebold informiert sich bei Gotje Hansen (Gebeco). (FVW Medien / Christian Wyrwa) 4 von 26 Teilen 5 / 26 Plausch zwischen Nadine Reissig (LMX Touristik), Simone Veres (Veres Reisen Frankfurt) und Christin Laabs (Anklamer Reiseservice). (FVW Medien / Christian Wyrwa) 5 von 26 Teilen 6 / 26 Mächtig was los am Stand von Traffics. Rechts im Bild: Sitora Sodatkamova. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 6 von 26 Teilen 7 / 26 Solamento-Beraterin Melanie Mohi (Mohi Travel) informiert sich bei Michael Nowatzki über die neuen Produktnews von NCL (Norwegian Cruise Line). (FVW Medien / Christian Wyrwa) 7 von 26 Teilen 8 / 26 News für den Kopf und spanische Spezialitäten für den Magen: Bei der Reisemesse konnten die Teilnehmer die mallorquinische Küche kosten. (Christian Wyrwa) 8 von 26 Teilen 9 / 26 Das Team von Traffics: Salim Sahi (v.l.) Sitora Sodatkamova, Catharina Firchau, Manuela Schiff und Sonia Zollet sowie Bianca Wilkens, Redakteurin bei fvw|TravelTalk. (Christian Wyrwa) 9 von 26 Teilen 10 / 26 Nach der Reisemesse auf zur Erkundungstour durch die Inselhauptstadt: Die Stadtführung führte unter anderem durch die Gassen von Palma. (Christian Wyrwa) 10 von 26 Teilen 11 / 26 Gruppenbild vor der Kathedrale in Palma. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 11 von 26 Teilen 12 / 26 Überraschung beim Galadinner: Zwei Schauspieler, getarnt als Kellner, machten Späße mit den Gästen. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 12 von 26 Teilen 13 / 26 Auch Event-Managerin Kim Soltau war eines der Opfer. Hier mit ihrer Kollegin Nina Lassen (l.) und Kerstin Melching (Alltours) im Bild. (Christian Wyrwa) 13 von 26 Teilen 14 / 26 Wer fleißig Stempel sammelte, konnte auch etwas gewinnen. Roberto Grüneberg und Uwe Morche holten sich ihre Preise von Halilibrahim Degirmenci (Center Parcs) ab. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 14 von 26 Teilen 15 / 26 FTI sponserte drei Hauptpreise, die Claudia Aguas dos Ramos (l.) und Manuel Morales (r.) an die glücklichen Gewinner überreichten. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 15 von 26 Teilen 16 / 26 Let's dance! Nernin Erdogan und Dilek Yüksel in Action. (Christian Wyrwa) 16 von 26 Teilen 17 / 26 Die britische Sängerin Portia Emare ist extra aus England angereist, um bei der Abschlussparty im Zafiro Palace Andratx aufzutreten. (Christian Wyrwa) 17 von 26 Teilen 18 / 26 Und DJ Robin Knaack legte auf, hier ganz in seinem Element. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 18 von 26 Teilen 19 / 26 Dance, Dance, Dance... (FVW Medien / Christian Wyrwa) 19 von 26 Teilen 20 / 26 Selfie-Time an der Party-Bar. (Christian Wyrwa) 20 von 26 Teilen 21 / 26 Schön lächeln: Auf der Party im Zafiro Palace Andratx war die Fotobox laufend in Betrieb. Uta Kunkler-Benner (TUI Reise Center Biedenkopf), Karl-Heinz Wickert (Wickert Reisezeit) und Tina Förster (TUI Reisebüro Dillenburg) sind bereit fürs Foto. (Christian Wyrwa) 21 von 26 Teilen 22 / 26 Froh, wieder zusammenkommen zu können: Bärbel Poppitz (v.l.), Gerlinde Hofmann, Claudia Gromm und Norman Faltus. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 22 von 26 Teilen 23 / 26 Am Vortag hat fvw|TravelTalk zur Auflockerung das Ratespiel "Wo war ich im Urlaub" eingestreut. Wir haben dazu Touristiker gebeten, ihre Fotos aus Kindheitstagen einzuschicken. Auch Michaela Pinkenburg (AER) schickte ihr Urlaubsfoto ein, das rechts zu sehen ist und erklärt Georg Kern, stellvertretender Chefredakteur, wo die Aufnahme entstanden ist. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 23 von 26 Teilen 24 / 26 Sabina Bachmann (r.) erzählt Bianca Wilkens, Redakteurin bei fvw|TravelTalk, die Geschichte hinter ihrem eingereichten Foto: Die Aufnahme zeigt ein "heimliches "Treffen ihrer Familienmitglieder aus Ost und West in den 70er Jahren in Dresden. Spannende Story. (FVW Medien / Christian Wyrwa) 24 von 26 Teilen 25 / 26 Auch die Blues Brothers waren da! Nein. Scherz. Die Mallorca-Hüte stehen dem Sales-Duo Andreas auf der Heyden (l.) Florian Hölzen und den Kolleginnen Anja Volkert und Beate Ohlsen vom dfv-Verlag in Frankfurt ausgezeichnet. (Christian Wyrwa) 25 von 26 Teilen 26 / 26 Viele, viele Bilder sind in den vier Tagen auf Mallorca entstanden: Fotograf Christian Wyrwa (r.) lichtet Nina Lassen, Anja Volkert und Kim Soltau ab. (FVW Medien / WIL) 26 von 26 Teilen

Kulinarische Köstlichkeiten von Mallorca

Zum Schluss Galadinner und Feier im Hotel

Zwar mussten die Stände im Inneren der Finca aufgebaut werden, da es draußen am Vormittag zeitweise in Strömen goss. Aber wie brachte es eine Teilnehmerin so schön auf den Punkt: "Für Regen kann keiner was."Bei der Reisemesse konnten die Besucher zudem mallorquinische kulinarische Spezialitäten und spanische Leckereien testen – passend zu dem anhaltenden Kulinarik-Trend auf Reisen. Wer sich an den Ständen informierte und fleißig Stempel sammelte, konnte auch etwas gewinnen.Am Nachmittag folgten einige Ausflüge – etwa nach Palma und zur Hotelbesichtigung. Das Wandern und Golfen musste aufgrund des Regens ausfallen.Als krönender Abschluss fand ein Gala-Dinner im Zafiro Palace Andratx statt, und danach wurde zu den Songs der britischen Sängerin Portia Emare aus England und DJ Robin Knaack getanzt und gefeiert. Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen, und es ging wieder zurück nach Hause.