Die größte Trikot-Sammlung der Welt mit mehr als 600 Einzelstücken von Vereinen und Nationalmannschaften präsentiert das im Juni 2023 in der Nähe der Puerta del Sol in Madrid eröffnete Legends-Museum.

Das neue Museum Legends, The Home of Football, presented by La Liga, erhebt den Anspruch, die besten und aufregendsten Momente der Fußballgeschichte heraufzubeschwören. Die Ausstellung nimmt alle Fußballfans mit auf eine Reise durch die Geschichte dieses Sports, wobei modernste Technologie zum Einsatz kommt und die echten Trikots, die von Fußballlegenden wie Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stefano, Messi, Zidane, Iniesta und Cristiano Ronaldo einst getragen wurden, sowie über 6000 andere Originalobjekte zu sehen sind.

Für das Spiel und das Trikot, das Sergio Ramos im Finale von Südafrika 2010 trug, gibt es sogar einen eigenen Raum, und kaum ein Fußballfan wird dort bei der Erinnerung an das Tor von Iniesta nicht emotional werden. Zu sehen sind auch das Trikot von Paolo Rossi bei der legendären Weltmeisterschaft Italien-Brasilien 1982 oder das Trikot, in dem Rodrygo Goes beim Comeback von Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinale der Champions League 2022 spielte. Ergänzt wird die Sammlung durch Gegenstände wie Schuhe und Bälle der ersten Weltmeister, offizielle Trikots und Videos.

Die Ausstellung erstreckt sich über mehr als 4000 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt in sieben Etagen, die nach Wettbewerben und Ligen unterteilt sind. Zum Museum gehören außerdem ein gastronomischer Bereich auf dem imposanten Dach, das Restaurant von La Liga 29, ein Shop im Erdgeschoss sowie Virtual-Reality-Erlebnisse.

La Liga, Uefa, Fifa, Conmebol und andere Verbände und Vereinigungen haben sich dem Legends-Museum angeschlossen, um die Geschichte der größten Leidenschaft des Menschen, des Fußballs, nach Madrid zu bringen.