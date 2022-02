Wie geht es weiter mit der Kurzarbeitsregelung? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil muss einen Entwurf vorlegen.

Das Aktionsbündnis für Tourismusvielfalt schlägt Alarm, falls die Unternehmen bei der Kurzarbeitsregelung nur 50 Prozent statt 100 Prozent der Sozialabgaben erstattet bekommen.

In einem Schreiben an Arbeitsminister Hubertus Heil verweisen Michael Buller (Verband Internet Reisevertrieb) und Petra Thomas (Forum anders reisen) für das Aktionsbündnis auf den aktuellen Referentenentwurf für die Anpassung der coronabedingten Kurzarbeitsregelung.



Darin würden zwar richtigerweise die nach wie vor unsicheren Perspektiven von Unternehmen insbesondere aus der Reise- und Tourismusbranche und die Notwendigkeit erwähnt, die Bezugsdauer zu verlängern, es fehle aber der Hinweis auf die "ebenso notwendige volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge". Die bisherige Übernahme von 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge endet zum 1. April 2022.



Angesichts der aktuellen Situation sei es vielmehr "zwingend erforderlich, dass die Sozialabgaben zu 100 Prozent übernommen werden, weil schlichtweg keine oder völlig unzureichende Erträge erwirtschaftet werden können". Derzeit werden die Abgaben zu 50 Prozent übernommen, die weiteren 50 Prozent nur dann, wenn die Unternehmen Weiterbildung für die Mitarbeitenden anbieten.

Doch gerade die Verknüpfung mit Weiterbildungsangeboten spiegele die unternehmerische Realität vor Ort in keiner Weise wider, denn die Anzahl der zugelassenen sinnvollen und zielführenden Weiterbildungsangebote sei so gering, dass die Wahrnehmung solcher Angebote nicht zum Kriterium der Übernahme der hälftigen Sozialabgaben gemacht werden darf, heißt es in dem Brief.

Dem Aktionsbündnis gehören unter anderem der ASR, der BDO, der VPR, der Verband der Schulfahrten-Veranstalter, der Bundesverband der deutschen Incoming-Agenturen, der VIR und das Forum anders reisen an.



