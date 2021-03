privat

Ein Bild von Touristiker-Protesten aus dem vergangenen Jahr. Nun wollen Branchenteilnehmer wieder auf die Straße gehen.

Terminverschiebung bei den Organisatoren der geplanten Touristik-Kundgebung in Berlin: Die Demonstration am Brandenburger Tor findet nun am Montag, 22. März 2021, statt. Zunächst war die Kundgebung für den 24. März angesetzt gewesen.