Das Brandenburger Tor war im vergangenen Jahr schon mehrfach Schauplatz von Touristiker-Kundgebungen.

Der Termin für eine Großdemonstration der gesamten Reisebranche in Berlin steht: Am 24. März ist die Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. Auch die Liste der Forderungen ist bereits bekannt.