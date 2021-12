TVG

Birgit Aust, Chefin der Touristik Vertriebs Gesellschaft (TVG), verleiht die Auszeichnung anlässlich der Weihnachtsgala.

Mit dem Preise "Reisebüro-Unternehmer des Jahres" zeichnet die TVG in diesem Jahr ein Reisebüro aus, das die Möglichkeiten in der Krise gesehen hat und in seine Standorte und die Kundenkommunikation investiert hat.Im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 20. Geburtsta