Seit der Sommersaison 2022 ist ein mutmaßlicher Reisebüro-Betrüger mit den Geldern seiner Kunden spurlos verschwunden. Es läuft eine Fahndung, die bislang ergebnislos geblieben ist. Doch die Spur könnte in die Türkei führen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im vergangenen November im Fall des Reisebüro-Betrügers aus Oberhausen eine Fahndung veranlasst. Doch der mutmaßliche Täter, der in der Sommersaison 2022 zahlreiche Kunden um ihre Gelder erleichtert haben soll, ist nach wie vor flüchtig. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte fvw|TravelTalk mit: "Der Aufenthaltsort des Beschuldigten ist uns weiterhin nicht bekannt und die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen laufen."

Auf Nachfrage von fvw|TravelTalk, ob sich der mutmaßliche Täter in der Türkei befindet, antwortete die Zentralbehörde der türkischen Polizei, dass die zuständigen und befugten Institutionen in der Türkei auf schriftlichen Antrag der anfragenden Institutionen Informationen zum Aufenthaltsstatus von Personen liefern können, wenn Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt werden. "Es muss eine gerichtliche oder verwaltungstechnische Untersuchung gegen die betreffenden Personen durchgeführt werden, und der mit der Untersuchung beauftragte Beamte oder die Justizbehörde muss einen Antrag stellen, damit die diesbezüglichen Aufzeichnungen herausgegeben werden können", teilt die Behörde mit.



Befindet sich der Reisebüro-Betrüger in der Türkei?

Zum Hintergrund: Ein Inhaber eines Reisebüros aus Oberhausen soll mehr als 40 Personen stark reduzierte Pauschalreisen verkauft haben, um anschließend mit den Kundengeldern spurlos zu verschwinden. In einem besonders schweren Fall hatte eine Kundin für eine Reise, die eigentlich 7000 Euro kostet, nur 3500 Euro gezahlt. Die Kundin dachte, dass sie damit ein Schnäppchen gemacht habe.



Die türkischsprachige Website " Turizm Avrupa " berichtet, dass der große Reisebüro-Betrug von Oberhausen kein Einzelfall sei. Derartige Fälle würden in Deutschland immer wieder vorkommen. Im konkreten Fall ist der mutmaßliche Betrüger ein aus der Türkei Stammender, der hauptsächlich deutsch-türkische Kunden betrogen haben soll."Eigentlich ist diese Methode nicht neu. Dieser 'Raub' geht schon seit Jahren in ähnlicher Weise vonstatten. Andere Reisebüros haben schon früher Menschen mit der gleichen Methode betrogen (…) Diejenigen, die gefälschte Tickets oder Urlaube verkaufen, sammeln das Geld im Regelfall in dicht besiedelten europäischen Städten ein, und verschwinden dann mit Hunderttausenden von Euros. Die deutsche Polizei ist hilflos und kann nur ermitteln. Die Spuren derer, die mit dem Geld ihrer deutsch-türkischen Kunden fliehen, führen im Regelfall in die Türkei", so "Turizm Avrupa".Die Opfer erhalten ihr Geld oft nicht zurück. Denn selbst wenn die deutsche Polizei die Spur bei den türkischen Behörden verfolge und die Verantwortlichen fasse, sei das Geld bereits verschwunden. Große Geldbeträge werden entweder an Verwandte oder Freunde überwiesen oder auf andere Weise auf andere Firmen oder Konten umgeleitet.Infolgedessen könne der Betrüger verurteilt und für kurze Zeit ins Gefängnis gesteckt werden. Das ergaunerte Geld bleibe jedoch auf die eine oder andere Weise beim Betrüger oder bei seinen Komplizen (Verwandte oder Freunde). Die Zeitung: "Diese Menschen führen ein sehr luxuriöses und angenehmes Leben in der Türkei. Einige von ihnen fühlen sich so wohl, dass sie nach einer gewissen Zeit sogar nach Deutschland zurückkehren und unter einem anderen Firmennamen wieder arbeiten."