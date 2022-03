Der ehemalige Flughafen Tegel in Berlin: Hier sollen demnächst Ukraine-Flüchtlinge untergebracht werden.

Zwei Millionen Flüchtlinge haben laut UN-Schätzung die Ukraine schon verlassen. Immer mehr erreichen auch das deutsche Staatsgebiet. Hier eine Übersicht über Unternehmen, die bei der Unterbringung helfen.

Der Projektentwickler B&L Gruppe bietet in Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden als Sofortmaßnahme Gästezimmer im Hotel "Elbflorenz" zur Unterbringung kriegsflüchtender Menschen aus der Ukraine. B&L ist mit seine Sparte Clipper Hospitality unter anderem der Betreiber des Vier-Sterne Hotels, das im World Trade Center Dresden beheimatet ist. Aktuell wird ein Kontingent von 93 Plätzen zur Verfügung gestellt, in den folgenden Tagen soll es auf bis auf 280 Plätze aufgestockt werden. Das Angebot richtet sich speziell an ukrainische Familien mit Kindern, die vom Sozialamt der Stadt Dresden betreut und bei Bedarf bei der Alltagsorganisation unterstützt werden, beispielsweise bei der Schul- und Kitaanmeldung oder in Sachen medizinischer Versorgung.





Mehr dazu

Die sieben Häuser derhelfen auf unterschiedliche Weise. Zahlreiche Hotels haben bereits Zimmer für Flüchtlinge bereit gestellt, andere bereiten dies aktuell vor. Zusätzlich helfen Mitarbeiter an den Grenzorten oder bei der Begleitung von Flüchtlingen im Alltag. Auch werden Hotel-Leistungen wie aufwändige Menüs zu Gunsten der Flüchtlingshilfe versteigert und Sammlungen für Hilfsgüter durchgeführt.

Der Verband LeadingCampings of Europe rief die angeschlossenen Anlagen dazu auf, vakante Mietunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Konkret sollen die Platzbetreiber bei ihren lokalen Behörden die Vakanzen melden und diese Behörden dann die Zuweisung von Familien übernehmen. Innerhalb von nur einem Tag nach dem Leading-internen Aufruf haben sich nach Verbandsangaben bereits Campingplätze aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg und Frankreich beteiligt. "Schon jetzt haben wir etwa 100 Betten zusammenbekommen. Ich denke eine Zahl von 500 ist am Ende sicherlich realistisch", sagt Geschäftsführer Eicke Schüürmann im Gespräch mit fvw|TravelTalk.





Mehr dazu

Mehr dazu Nach der Invasion Weitere Touristikfirmen packen bei Ukraine-Hilfe an

Diehat ihre Mitglieder im Rahmen der Aktion #Touristikhilft dazu aufgerufen, freie Zimmer zu melden. "Die Hotellerie ist ein essenzieller Teil der Touristikbranche, die in dieser schweren Zeit humanitäre Verantwortung trägt. Lasst uns Geflüchteten ein Zuhause zu geben."Diehaben dem Bayerischen Innenministerium ein umfassendes Unterstützungsangebot gemacht. Der Landesverband wird alle freien Unterkunftskapazitäten in den 52 Anlagen in Bayern zusammentragen und den vor dem Krieg geflüchteten Frauen, Kindern und Familien zur Verfügung stellen. Klaus Umbach, Präsident des DJH Bayern: "Jugendherbergen sind per se Orte des friedlichen Miteinanders – insofern ist die Unterbringung von Schutzbedürftigen ein zutiefst humanitärer Akt für uns, um die Schwächsten zu schützen."Bereits unmittelbar nach Ausbruch des Krieges hatteeinen Aktionsplan verkündet. Das Unternehmen will bis zu 100.000 Ukrainern eine kostenlose vorübergehende Unterbringung ermöglichen. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit den lokalen europäischen Regierungen, um den spezifischen Bedürfnissen in jedem Land bestmöglich gerecht zu werden. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen bereits Briefe an Regierungen in Europa gesendetDiehilft neben ihren Beförderungs- und Logistikangeboten auch bei der Unterbringung der Geflüchteten. Mit Hilfe ihres größten betrieblichen Sozialpartners, der "Stiftungsfamilie BSW & EWH" will das Unternehmen Unterstützung leisten. In den Hotels und Ferienanlagen der Stiftungsfamilie werden für die kommenden Monate Kontingente geschaffen, um dort Geflüchtete temporär beherbergen zu können. Außerdem wird die Stiftungsfamilie ein Sonderbudget von zunächst 300.000 Euro zur Verfügung stellen, um den ankommenden Menschen Hilfsangebote machen zu können.

Unterdessen soll auch der ehemalige Flughafen Tegel für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden. Er soll das Ankunftszentrum Reinickendorf unterstützen, das an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Wann genau die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer in den Gebäuden untergebracht werden, ist allerdings noch unklar.