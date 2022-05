Die Cruise Academy geht nach zweijähriger Pause endlich wieder live an den Start. In vier Städten und acht Terminen erhalten die Expedienten in den kostenfreien Veranstaltungen wieder geballtes Kreuzfahrtwissen, Produktinfos und Verkaufstipps.

Hier geht's zur Live-Schalte zur Cruise Academy Zur Anmeldung gehts hier. In der Live-Schalte sprechen wir mit Expedienten und mit mehreren Vertretern von Kreuzfahrtanbietern, um denjenigen, die bei der Cruise Academy nicht vor Ort dabei sein können, die wesentlichen News zu übermitteln.



Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern. Am 31. Mai, 13.30 Uhr, ist unsere Live-Schaltung zum ersten Termin der Cruise Academy, die in insgesamt vier Städten Station macht. Wir übertragen die Live-Sendung auf unserem Counter Place.In der Live-Schalte sprechen wir mit Expedienten und mit mehreren Vertretern von Kreuzfahrtanbietern, um denjenigen, die bei der Cruise Academy nicht vor Ort dabei sein können, die wesentlichen News zu übermitteln.Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern.

Beim ersten Event in Hamburg starten wir mit fvw|TravelTalk Mittendrin eine Live-Schalte zur Cruise Academy ins Ameron Hotel in der Speicherstadt.Was beschäftigt die Kreuzfahrtberater in den Reisebüros aktuell besonders? Worauf kommt es jetzt im Verkauf an? Mit welchen Produktnews treten die Reedereien an den Counter? Um solche und weitere Fragen soll es unter anderem in dergehen.Damit wollen wir denjenigen, die nicht live beim Event dabei sein können, die Gelegenheit geben, dennoch einen Einblick in die Cruise Academy zu gewinnen und zumindest einen Teil der wesentlichen News zu erhalten.