FVW Medien/HMJ

Galeria Reisen führt 84 Filialen, die meisten in den Warenhäusern. Ein Großteil der Reisebüros bleibt erhalten.

Galeria Karstadt Kaufhof will 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. In diesen Filialen sind davon auch Reisebüros betroffen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen aber offenbar Stellen in den verbleibenden Reisebüros angeboten werden.

Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. "Insgesamt werden som