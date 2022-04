Die RTK Kooperation stellt die KI-gestützte Reisebüro-Hilfe Toni vor. Der "digitale Mitarbeiter" unterstützt bei Kundenakquise, Beratung und Stammkundenpflege.

Die RTK Kooperation setzt auf Toni. Diese KI-gestützte Reisebüro-Hilfe soll bei Kundenakquise, Beratung und Stammkundenpflege unterstützen.

Verschiedenste Qualifikationen

Hilfe bei der Neukunden-Gewinnung

Der digitale Helfer steht allen Reisebüros der Marken RTK, Reiseland, Mein Reisespezialist, Holiday Land, Alpha Reisebüropartner und TUI Travel Star zur Verfügung.Einige Reisebüro-Inhaber haben sich bereits die Unterstützung von Toni gesichert. Andere können sich über diese Website um den neuen digitalen Mitarbeiter bemühen. Außerdem wird sich Toni auch auf den am Wochenende stattfindenden RTK Dialogtagen in Antalya den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorstellen.Die digitale Intelligenz Toni kann den Reisebüros bei verschiedensten Aufgaben helfen. Zum Beispiel schaut sie sich die Kundenhistorie an und generiert auf dieser Basis individuelle Urlaubsangebote. Dabei berücksichtigt sie den passenden Zeitpunkt, zum Beispiel wenn die letzte Urlaubsreise schon einige Zeit zurückliegt oder es aktuell ein passendes Urlaubsangebot für den Kunden gibt.Toni behält über ein Online-Tool alle Termine im Blick und stellt über einen Online-Kalender den Kunden Zeitfenster für persönliche Beratungen zur Verfügung. Der dazugehörigen Online-Terminkalender ist kostenfrei.Verknüpft mit dem Online-Kalender ist ein Video-Tool. Auf diese Weise ermöglicht Toni mit MeinReisebüro24 die einfache Beratung des Kunden per Video. Dies geschieht abgestimmt auf die verfügbaren Termine, Öffnungszeiten und Kapazitäten des Reisebüros.Die Landingpage des jeweiligen Reisebüros auf meinreisebüro24.com wird suchmaschinenoptimiert angelegt und automatisch gepflegt, sodass die Website des Reisebüros bei der Google-Suche möglichst ganz oben angezeigt wird. Toni kümmert sich auch darum, dass die Website etwa auf Google, in Social Media und per elektronischem Newsletter beworben wird. Toni hilft damit bei der Kundenakquise.Neben der Neukunden-Gewinnung unterstützt Toni bei der Betreuung der Bestandskunden während des gesamten Kunden-Kreislaufes (Customer Journey): vom Erstkontakt und der Gewinnung für eine Urlaubsreise über die Kundenbetreuung vor und während des Urlaubs bis hin zur Nachbearbeitung.Automatisiert verschickt Toni Dankesschreiben für die Buchungen, fragt nach Feedback zur Beratungsqualität, unterbreitet bis zur Abreise ergänzende Angebote wie etwa Mietwagen oder Versicherungsleistungen und informiert über Einreisebestimmungen.Toni sorgt für Tipps fürs Gepäck anhand von Wetterprognosen, begrüßt Kunden nach der Rückreise und offeriert automatisch die CO₂-Kompensation der Reise.Toni analysiert zudem das Buchungsverhalten der Kunden anhand der zuletzt bereisten Destinationen und Hotels, findet den bevorzugten Buchungszeitraum heraus und sendet den Kunden automatisiert die passenden Angebote.Toni speichert alle Daten im Midoffice des Reisebüros ab, sodass die Kolleginnen und Kollegen jederzeit durchgebucht werden sollen – damit würde Toni die komplette Abwicklung übernehmen – oder ob das Reisebüro final einbucht.