Screenshot/FVW Medien

Deutsche Homepage von Sportihome: Das Portal ist auf die Vermittlung von Ferienunterkünften zwischen Sportbegeisterten spezialisiert einschließlich passender Aktivitäten und Sportgeräte.

Sportihome, ein Vermittler von Ferienunterkünften von und für Sportbegeisterte, hat sich zwei Millionen Euro frisches Kapital gesichert. Das französische Start-up will seine Präsenz auch in Deutschland ausbauen. Die Mittelbeschaffung in Höhe von zwei Millionen Euro m