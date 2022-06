Treffpunkt Mallorca: Azubis werben per Video für Jobs in der Branche.

Wer kann glaubwürdiger darüber berichten, wie viel Spaß es macht, in der Touristik zu arbeiten als Azubis? Der ASR reiste mit zehn Berufsschülerinnen und Schülern nach Mallorca. Der Film ist fertig und soll jetzt über alle Kanäle möglichst viele von der Branche und darüber hinaus überzeugen.

Azubis werben mit Mallorca-Clip

Im April flogen zehn Hamburger Azubis nach Mallorca und nutzen die schönen Kulissen am Strand und in Palma, um Lust auf einen Job im Tourismus zu machen. Ein Clip, der authentischer nicht sein kann.Neben ASR-Präsidium und -Vorstand begleiteten Vertretern von Eurowings, TSS, LMX sowie fvw|TravelTalk-Redakteurin Evelyn Sander die jungen Touristiker, die in dem Video sehr unterschiedliche Facetten ihres Alltags beschreiben.fvw|TravelTalk berichtete in der Titelgeschichte der Ausgabe 8/2022 vom 14. April ausführlich über die Reise und die Herausforderungen, jungen Nachwuchs für die Branche zu begeistern. Jetzt im E-Paper lesen! Die Botschaft des fünfminütigen Videos: "Tourismus Deine Zukunft" – Auszubildende werben für den Einstieg in eine der attraktivsten Branchen der Welt.Der Imagefilm richtet sich an künftige Azubis, aber auch an Studierende. Zum Einsatz kommen soll er unter anderem auf Social Media-Kanälen oder in Newslettern von Partnern, Fachmedien sowie Reisebüros und Reiseveranstaltern. Neben fvw|TravelTalk sind viele weitere namhafte Unternehmen der Touristik Partner der Kampagne.Darüber hinaus wird der Verband den Film auch den Kultusministerien, Arbeitsagenturen sowie Schulen und anderen Institutionen für die Berufsberatung zur Verfügung stellen. Die Video-Aktion bildet den Auftakt zu einer Reihe von weiteren Maßnahmen, die der ASR in Kooperation mit Partnern in diesem Bereich plant.In hoher Auflösung lässt sich der Clip unter info@asr-berlin.de anfordern. Eine komprimierte Datei findet sich hier zum Download."Nur mit vereinten Kräften können wir etwas gegen den Mangel an Auszubildenden und Studierenden in unserer Branche tun", kommentiert ASR-Vizepräsidentin Anke Budde. "Ich freue mich, dass uns mit dieser Reise so ein toller Clip gelungen ist, und ich bin sicher, dass wir damit für großes Herzklopfen bei den potenziellen Fachkräften von morgen sorgen. Wir danken den Partnern für die tatkräftige Unterstützung und laden alle Branchenmitglieder herzlich dazu ein, den Clip über ihre Kanäle zu verbreiten – natürlich völlig kostenfrei."