TSS

TSS-Chef Manuel Molina

Die Reisebüro-Kooperation von Manuel Molina feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das will der TSS-Gründer und -Geschäftsführer mit seinen Reisebüro-Partnern groe feiern: in seiner Heimatstadt Dresden.

Dafür hat sich Manuel Molina die Tage vom 22. bis zum 23. September 2023 ausgesucht. Nach etlichen digitalen Tagungsformaten will er sich damit w