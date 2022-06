Die Titelseite der Jubiläumsausgabe: Ein Teil des Erlöses des Magazins und der Jubiläumsaktionen auf fvw.de geht als Spende an die Aktion Deutschland Hilft.

Viele Unternehmen und Destinationen haben FVW Medien zum Jubiläum mit einer Anzeige gratuliert und nehmen am Gewinnspiel teil. Ein Teil der Erlöse geht an die Ukraine-Hilfe – mehr als 53.000 Euro kommen so zusammen.

1 / 26 Mehr als 100 Gäste feierten im Ehemaligen Hauptzollamt der Hamburger Speicherstadt – bei schönstem Sommerwetter. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 1 von 26 Teilen 2 / 26 Haben sichtlich Spaß bei der Jubiläumsfeier: Oliver Wulf (Urlaubsexperte.de), Markus Daldrup (Trendtours Touristik) und Rolf-Dieter Maltzahn (Galeria Reisen) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 2 von 26 Teilen 3 / 26 Das schöne Wetter lockte die Gäste vor und später ins Zelt direkt am Wasser. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 3 von 26 Teilen 4 / 26 FVW-Medien-Geschäftsführer Peter Esser begrüßte die Gäste und den Überraschungsgast: Ines Niedecken. Sie leitete das von ihrem Vater gegründete Familienunternehmen, das sie 2013 an den Deutschen Fachverlag verkaufte. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 4 von 26 Teilen 5 / 26 Die Gäste lauschen den launigen Begrüßungsworten von Peter Esser, Klaus Hildebrandt (beide FVW Medien) und Gastredner Norbert Fiebig (DRV). (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 5 von 26 Teilen 6 / 26 FVW-Medien-Geschäftsführer Ingo Becker mit Anya Müller-Eckert (Schmetterling) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 6 von 26 Teilen 7 / 26 Fröhliches Trio: Michael Frey (MTS Globe), Johannes Zurnieden (Phoenix Reisen) und Klaus Hildebrandt (FVW Medien) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 7 von 26 Teilen 8 / 26 Gastredner Norbert Fiebig (DRV) und Sabine Pracht (FVW Medien) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 8 von 26 Teilen 9 / 26 Die Geburtstagstorte durfte natürlich nicht fehlen. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 9 von 26 Teilen 10 / 26 Die Gäste genossen es, sich endlich mal wieder live zu treffen. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 10 von 26 Teilen 11 / 26 Bester Laune: Petra Thomas (Forum Anders Reisen), Dirk Inger (DRV) und Daniela Gerdes (Traso) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 11 von 26 Teilen 12 / 26 Ingo Becker (FVW Medien) mit Thomas Bösl (RTK) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 12 von 26 Teilen 13 / 26 Haben Spaß: Aquilin Schömig (ADAC Online Reisevertrieb), Sabine Pracht (FVW Medien) und Felix Eichhorn (Aida Cruises) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 13 von 26 Teilen 14 / 26 Klaus Hildebrandt (FVW Medien), Ines Niedecken, Wybcke Meier (TUI Cruises) und Norbert Fiebig (DRV) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 14 von 26 Teilen 15 / 26 Alexander Piwonski (URV), Christiane von Pilar (FVW Medien) und Rolf-Dieter Maltzahn (Galeria Reisen) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 15 von 26 Teilen 16 / 26 Ingo Becker (FVW Medien) mit Andreas Heimann (DER Touristik) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 16 von 26 Teilen 17 / 26 Wiedersehen nach Jahren: Ines Niedecken mit Ralph Schiller (FTI) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 17 von 26 Teilen 18 / 26 Trio für nachhaltiges Reisen: Harald Zeiss (Professor für Tourismusmanagement, Fachhochschule Harz), Petra Thomas (Forum Anders Reisen), Thomas Bohlander (Gebeco) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 18 von 26 Teilen 19 / 26 Von Kreuzfahrer zu Kreuzfahrer: Guido Laukamp (Nicko Cruises) und Wybcke Meier (TUI Cruises) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 19 von 26 Teilen 20 / 26 Andreas Diederich (AIC) und Markus Heller (Dr. Fried & Partner) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 20 von 26 Teilen 21 / 26 Branchennachwuchs Lars Wendel (Eurowings Discover) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 21 von 26 Teilen 22 / 26 Susanne Schick (DRV) und Karl J. Pojer (DSR Hotel Holding). (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 22 von 26 Teilen 23 / 26 Anya Müller-Eckert (Schmetterling) mit Aquilin Schömig (ADAC Online Reisevertrieb) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 23 von 26 Teilen 24 / 26 Martin Zier (Check 24), Uta Martens (Amadeus) und Rainer Klee (Aerticket) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 24 von 26 Teilen 25 / 26 Einmal posten bitte: Paul Schwaiger (Condor) und Klaus Hildebrandt (FVW Medien) mit Fotograf Aquilin Schömig (ADAC Online Reisevertrieb) (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 25 von 26 Teilen 26 / 26 Peter Esser (FVW Medien) umringt von Touristikern. (Jan-Timo Schaube Fotografie Jan-Timo Schaube) 26 von 26 Teilen

Branche trifft sich in Hamburg (Teil 2): Jubiläumsfeier 50 Jahre FVW Medien

1 / 26 Gute Laune, herrliches Wetter, tolle Gespräche in der Hamburger Speicherstadt. (Jan-Timo Schaube) 1 von 26 Teilen 2 / 26 Mehr als 100 Gäste feierten bis spät in die Nacht. (Jan-Timo Schaube) 2 von 26 Teilen 3 / 26 Langjährige FVW-Medien-Gefährten: Johannes Zurnieden (Phoenix Reisen) und Norbert Fiebig (DRV) (Jan-Timo Schaube) 3 von 26 Teilen 4 / 26 Ingo Becker und Klaus Hildebrandt (beide FVW Medien) mit Ines Niedecken, Tochter des fvw-Gründers Dieter Niedecken (Jan-Timo Schaube) 4 von 26 Teilen 5 / 26 Thomas Bösl (RTK) mit Thomas Bohlander (Gebeco) (Jan-Timo Schaube) 5 von 26 Teilen 6 / 26 Mark Tantz (DER Touristik), Stefanie Brandes (Aldiana, künftig Lindner Hotels) und Tom Fecke (Sabre) 6 von 26 Teilen 7 / 26 Peter Esser (FVW Medien/dfv Mediengruppe) mit Felix Eichhorn (Aida) (Jan-Timo Schaube) 7 von 26 Teilen 8 / 26 FVW-Medien-Trio: Sabine Pracht, Heike Beller und Rita Münck 8 von 26 Teilen 9 / 26 Christian Hein (MSC), Karl J. Pojer (DSR Hotel Holding), Norbert Fiebig (DRV) und Felix Eichhorn (Aida) (Jan-Timo Schaube) 9 von 26 Teilen 10 / 26 Andreas Heimann (DER Touristik) und Frank Müller (CFM Media) (Jan-Timo Schaube) 10 von 26 Teilen 11 / 26 Gerd Pontius (Prologis) mit Antje Landwehr (Best Reisen) (Jan-Timo Schaube) 11 von 26 Teilen 12 / 26 Petra Thomas (Forum Anders Reisen) im Gespräch mit Sabine Pracht (FVW Medien) (Jan-Timo Schaube) 12 von 26 Teilen 13 / 26 Jochen Eversmeier (FVW Medien), Tom Fecke (Sabre) und Lars Wendel (Eurowings Discover) 13 von 26 Teilen 14 / 26 Marija Linnhoff (VUSR), Stefanie Berk (Deutsche Bahn) und Songül Göktas-Rosati (Bentour) (Jan-Timo Schaube) 14 von 26 Teilen 15 / 26 Gerald Kassner (Schauinsland Reisen) mit Ingo Becker (FVW Medien) 15 von 26 Teilen 16 / 26 Thomas Bösl (RTK) und Paul Schwaiger (Condor) mit Marija Linnhoff (VUSR) (Jan-Timo Schaube) 16 von 26 Teilen 17 / 26 Jörn Schmieding-Dieck (FVW Medien), Ines Niedecken, Heike Beller und Oliver Graue (beide FVW Medien) (Jan-Timo Schaube) 17 von 26 Teilen 18 / 26 Viele kleine Geburtstagstörtchen zum Nachtisch! (Jan-Timo Schaube) 18 von 26 Teilen 19 / 26 Thomas Bösl (RTK) mit Karl J. Pojer (DSR Hotel Holding) und Markus Daldrup (Trendtours) (Jan-Timo Schaube) 19 von 26 Teilen 20 / 26 Jochen Eversmeier (FVW Medien) mit Daniela Gerdes (Traso) (Jan-Timo Schaube) 20 von 26 Teilen 21 / 26 Dennis Conrads (FVW Medien), Felix Eichhorn (Aida) und Christian Hein (MSC) (Jan-Timo Schaube) 21 von 26 Teilen 22 / 26 Mitten drin: Katrin Rieger (Hanse Merkur) 22 von 26 Teilen 23 / 26 Andreas Quenstedt, Geschäftsstellenleiter der Reisebüro-Kooperation Deutscher Reisering, im Gespräch mit Redakteurin Bianca Wilkens. (Jan-Timo Schaube) 23 von 26 Teilen 24 / 26 So sieht ein zufriedener Gastgeber aus: Peter Esser (FVW Medien/dfv Mediengruppe) (Jan-Timo Schaube) 24 von 26 Teilen 25 / 26 Zum Abschied gab es Pfeffersäcke als Präsente. (Jan-Timo Schaube) 25 von 26 Teilen 26 / 26 50 Jahre FVW Medien: Wenn das kein Grund ist, ordentlich zu feiern! (Jan-Timo Schaube) 26 von 26 Teilen

Vor 50 Jahren gründete Dieter Niedecken in Hamburg den nach ihm benannten Verlag. Seit vielen Jahren heißt das Unternehmen, das das Fachmedium fvw|TravelTalk herausgibt und seit 2013 zur dfv Mediengruppe in Hamburg gehört, FVW Medien.Mit einer umfangreichen Jubiläumsausgabe, einem Fest mit führenden Branchenvertretern in der Hamburger Speicherstadt und einem großen Jubiläumsgewinnspiel , das noch bis zum 30. Juni auf fvw.de läuft, wird das 50-jährige Bestehen begangen. An dem Jubiläumsgewinnspiel kann auch noch rückwirkend für alle bereits gelaufenen Folgen teilgenommen werden. Einen Eindruck von dem Jubiläumfest in der Hamburger Speicherstadt vermitteln das Video und die Bildergalerien am Ende dieses Berichts.Viele Geschäftspartner von FVW Medien gratulierten in der Jubiläumsausgabe und auf dem Portal fvw.de mit Annoncen oder beteiligen sich an dem Gewinnspiel, das wochentäglich mit attraktiven Preisen für Leserinnen und Leser lockt. Einen Teil der Erlöse spendet FVW Medien an die Ukraine-Hilfe der Aktion Deutschland Hilft. Insgesamt kommen so 53.346 Euro zusammen, mit denen Menschen unterstützt werden, die vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine flüchten müssen.Zum Abschluss des Jubiläumsgewinnspiels Ende Juni erhalten alle Partner, die die Aktion unterstützt haben, eine Spendenquittung über den von ihnen zugeflossenen Betrag für die Ukraine-Hilfe.