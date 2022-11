FVW Medien

Die wichtigsten News für das kommende Reisejahr und heiße Tipps für den Counter von Top-Verkäufern gibt es bei den virtuellen Counter Days am 14. und 15. Dezember.

Wie wird der Reisesommer 2023? Was sind die wichtigsten News für den Verkauf der Mittelmeer- und Fernreiseziele? Was verbessert sich im Vertrieb, und wie lässt sich der Fachkräftemangel auffangen? Antworten darauf gibt es am 14. und 15. Dezember.

