Wie wird der Reisesommer 2023? Was sind die wichtigsten News für den Verkauf der Mittelmeer- und Fernreiseziele? Was verbessert sich im Vertrieb, und wie lässt sich der Fachkräftemangel auffangen? Antworten darauf gibt es am 14. und 15. Dezember.

Die wichtigsten News für das kommende Reisejahr und heiße Tipps für den Counter von Top-Verkäufern gibt es bei den virtuellen Counter Days am 14. und 15. Dezember. Zudem geben viele Partner exklusive Informationen und Einblicke.



Das zweitägige große virtuelle Event steht unter dem Leitmotto Reisesommer 2023. Die Teilnehmer erwartet dazu wieder eine volle Packung Informationen, und auch diesmal sind die virtuellen Counter Days für Besucher vollkommen kostenfrei. Anmeldungen sind online unter diesem Link möglich.



Sessions zum Mittelmeer und Fernreise

Anmeldung und Gewinne



Und es gibt auch etwas zu gewinnen: Unter den ersten Tausend Anmeldungen für die Virtuellen Counter Days verlosen wir drei Freiplätze für die Teilnahme an den Counter Days Live im nächsten Jahr. Wohin es im nächsten Jahr geht, wird erstmal noch nicht verraten. Die Teilnahme an den Virtuellen Counter Days ist auch diesmal wieder kostenlos und online unter diesem Link möglich.

Motivationskicks und Absacker-Runden

In unterschiedlichen Sessions werden Themen genauer beleuchtet. So wirft eine Diskussionsrunde den Blick darauf, was die Hauptreisedestinationen am Mittelmeer, wie Spanien, Griechenland und der Türkei im kommenden Jahr Neues zu bieten haben.Natürlich stehen auch Fernreisedestinationen, wie die USA als wichtigste Fernreisedestination der Deutschen und die Karibik, im Fokus. Auch einen Blick auf die Kreuzfahrt werfen die virtuellen Counter Days live aus dem Fernsehstudio in Hamburg.Zudem gibt es spannende Talk-Runden zu kontroversen Themen und mit vielen nutzwertigen Tipps für den Vertrieb. Freuen Sie sich auf Diskussionen mit erfahrenen und kreativen Reiseverkäufern sowie Top-Managern der Leistungsträger, etwa zu der Frage, wie sich der Fachkräftemangel mit Quereinsteigern auffangen lässt und was die Veranstalter für den Vertrieb im nächsten Jahr besser machen.Für die Teilnehmenden startet der Morgen am 14. und 15. Dezember jeweils mit einem Motivationskick, bei dem sie in die spannenden Geschichten einiger Reiseverkäufer eintauchen und vielleicht sogar die eine oder andere Idee für den eigenen Job herausziehen können.

Kurzweilig wird es auch zum Abschluss der beiden Tage, dort plaudern bekannte Branchenvertreter aus dem Nähkästchen und sorgen für einen schönen Abschluss.

Zahlreiche Partner, darunter Destinationen, Veranstaltern, Reedereien und Hotelketten, stehen virtuell für Fragen und Antworten zur Verfügung. Zudem präsentieren sich viele Leistungsträger in Webinaren. Wer dabei ist und was wann bietet – darüber informieren wir in Kürze detailliert auf allen Kanälen von fvw|TravelTalk. Die Anmeldung läuft bereits unter folgendem Link counter-days.de/virtuell.