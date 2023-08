Aldiana Club Side Beach

Der Aldiana-Club Side Beach hat frisch eröffnet.

Zu ihrer 11. Jahrestagung treffen sich die Büros des Derpart-Franchise-Verbunds in diesem Jahr in der Türkei. Die Tagung vom 27. bis 30. Oktober 2023 steht unter dem Motto "Let's Derpart it".

Die Veranstaltung findet im erst kürzlich eröffneten Aldiana-Club Side Beach statt. Die Teilnehmer sollen einen Blick auf die Trends der kom