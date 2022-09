Martin Jehnichen

Bis zur Insolvenz von Unister im Jahr 2016 gab es in Leipzig bereits ein Reisebüro unter der Marke Ab-in-den-Urlaub. Damals warb Fußballer Michael Ballack für das Unternehmen.

Die von Boris Raoul geführte Invia-Gruppe denkt über eigene stationäre Reisebüros auch in Deutschland nach. Invia betreibt bereits Franchise-Büros in Osteuropa. Nun könnte es auch in Leipzig eine erste Filiale geben, sagte Raoul in einem Intervie