Claudia Freimuth

Claudia Freimuth berät unter anderem Touristikunternehmen, wie sie ihren Vertrieb verbessern können.

Sich stets neu erfinden – das macht Vertriebscoach Claudia Freimuth als Selbstständige notgedrungen. Was die Basis für erfolgreiches Verkaufen ist, erklärt sie in ihrem Buch – und in diesem Interview. Sie sagt es so nicht. Aber überspitzt l