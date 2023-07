Alltours

Georg Welbers ist Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei Alltours. Zuvor war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler acht Jahre in verschiedenen Funktionen bei Thomas Cook tätig, darunter Geschäftsführer Vertrieb, von Öger Tours und der GfR. Davor war bei Karstadt und bei der Unternehmensberatung Droege.

Georg Welbers folgt auf Ralph Schiller (FTI) im Deutschen Reiseverband (DRV) und besetzt den frei gewordenen Posten in der Säule C der mittelständischen Veranstalter. Was der Vertriebschef von Alltours vorhat, erläutert er im Interview mit fvw|TravelTalk.

Ralph Schiller, ehemaliger CEO der FTI Group, scheidet aus dem DRV-Vorstand aus. Er hatte den Vorsitz der Geschäftsführung bei FTI zum 1. Ju