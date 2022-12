ADAC Reisevertrieb

Aquilin Schömig und Andreas Neumann leiten als Geschäftsführer den ADAC Reisevertrieb.

Der ADAC Reisevertrieb geht wie berichtet mit einem Franchise-Konzept an den Start. fvw|TravelTalk haben die Geschäftsführer Aquilin Schömig und Andreas Neumann verraten, was genau sie vorhaben und wie sie Partner gewinnen wollen.

Der ADAC Reisevertrieb geht wie berichtet mit einem Franchise-Konzept an den Start. fvw|TravelTalk haben die Geschäftsführer Aquilin Schömig und Andreas Neumann verraten, was genau sie vorhaben und wie sie Partner gewinnen wollen. Ein erprobtes Duo an neuer