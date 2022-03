Privat

Sie haben ihre Strategie verraten, Mitarbeiter zu halten: Jerome Rienhoff (Urlaubsguru), Tatjana Matekovic (Reisebüro Papendick) und Michael Riebel (Siamar Reisen).

Wertschätzung, Zusatzleistungen, Arbeitszeiten, Gehalt – wer Mitarbeitende halten will, muss ihnen was bieten. Drei Reisebüros zeigen, was sich machen lässt. Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Den Spruch, mit dem etliche Destinationen um Personal