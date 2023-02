VUSR

Trafen sich zum Gespräch: Nils Casmir (Director Sales Support DER Touristik), Cyrus Nurischad (zweiter VUSR-Vorsitzender), Marija Linnhoff (VUSR-Vorsitzende) und Mark Tantz (COO DER Touristik Central Europe).

Dass eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Reisebüros und Veranstaltern unabdingbar ist, wurde im Verlauf eines Treffens zwischen dem VUSR und der DER Touristik unterstrichen.

In der vergangenen Woche hat die Chefin des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), Marija Linnhoff, sich in Frankfurt am Main mit dem Geschäftsführer der DER Touristik Deutschland, Mark Tantz, dem Vertriebschef Nils Casmir und Mitarbeit