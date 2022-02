Ein Jahr nach dem Verschmelzen von fvw und TravelTalk zu fvw|TravelTalk war es Zeit für uns, Bilanz zu ziehen. Wir haben daher unsere Leserinnen und Leser befragt – und interessante Ergebnisse erhalten.

Im November 2021 hat fvw|TravelTalk mit Unterstützung des Marktforschungsunternehmens Innolink Germany mehr als 500 Leserinnen und Leser befragt, wie zufrieden sie mit dem neuen Magazin, dem gemeinsamen Web-Auftritt fvw.de und unseren verschiedenen Newslettern sind.



FVW Medien

FVW Medien

FVW Medien

Über die rege Teilnahme, Ihr Lob und Ihre Kritik haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal, dass sich so viele von Ihnen die Zeit genommen haben, uns zu bewerten! Wir sind stolz, dass wir in diesem besonderen von der Pandemie geprägten Jahr 2021 Ihre Lesebedürfnisse so gut erfüllt haben und Sie uns vielfach den Titel "touristisches Leitmedium" verpasst haben.Unsere ehemaligen TravelTalk-Leserinnen und Leser haben wir gesondert befragt, weil uns wichtig war, die Meinung am Counter abzufragen. Über die guten und sehr guten Noten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Counter haben wir uns besonders gefreut. Denn die Ergebnisse zeigten: Diese Zielgruppe bewertet unsere Angebote sogar noch besser als die übrige Leserschaft.Die meistgenannten Attribute für fvw|TravelTalk waren "aktuell", "wichtig", "informativ" und "kompetent". An der Umfrage nahmen 502 Leserinnen und Leser teil, davon 397 Abonnenten und Abonnentinnen. Wir teilen hier mit Ihnen einige Ergebnisse.