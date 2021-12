Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür. fvw|TravelTalk passt daher vorübergehend den Takt der Newsletter an. Ab dem 3. Januar gilt wieder der gewohnte Rythmus.

Liebe Leserinnen und Leser,Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Weil es sich traditionell um eine nachrichtenarme Zeit handelt, passt fvw|TravelTalk vorübergehend den Newsletter-Rythmus an. Ab Montag, 3. Januar, publizieren wir alle Newsletter wieder wie gewohnt.Bis dahin erscheinen nun täglich der fvw|TravelTalk-Morgennewsletter – Erscheinungszeit ist wie gewohnt 8 Uhr. Mittags um 12 Uhr erscheint außerdem unser Counter-Newsletter.Es entfallen bis zum 3. Januar 2022 also der fvw|TravelTalk-Nachmittags-Newsletter (15 Uhr), unser Business Travel Newsletter sowie unser Top-Ten-Newsletter (immer Sonntags) sowie unsere Themenwelten.Am Freitag, 24. Dezember 2021, und Freitag, 31. Dezember, erscheinen keine Newsletter.Trotz der reduzierten Newsletterzahl freuen wir uns darauf, Sie auch in den kommenden Tagen mit den top-aktuellsten Nachrichten der Branche zu versorgen.Ihr fvw|TravelTalk-Team